Hugo carga como nunca antes contra Adara: "Es la cara de la falsedad, de la traición y de la deslealtad"

Hugo Castejón ya no se calla. El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha cargado contra la que fuera su amiga, Adara, acusándola de ser fría y querer el maletín. "No se puede creer nada de lo que dice ni de lo que siente. Me han echado entre todos. Ella es uno más. Ha sido fría y calculadora y ha decidido traicionar", decía.