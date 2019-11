La 'autocrítica' de Hugo Castejón: "El principal error que he cometido ha sido no hacer ver al público el dolor que me causaban"

En la primera parte de 'GH VIP: El Debate' emitida en mitele PLUS , Hugo Castejón ha hecho balance de su paso por el concurso y ha respondido a las preguntas enviadas por los seguidores del programa. En uno de los tuits, le preguntaban a Hugo por su falta de autocrítica al salir de la casa.

El exconcursante aseguraba que su principal "error" ha sido "no hacer ver al público el dolor" que sus compañeros le causaban: "Mi principal problema fue que en vez de exteriorizar esa situación que he vivido, lo que hice fue mantenerme duro y fuerte y no mostrar esa debilidad y dolor que estaba sufriendo", afirmaba.