Hugo Castejón se siente muy solo en la casa. El concursante cree que sus compañeros le han excluido desde que fue repescado. Y aunque se sigue sintiendo muy unido a Adara, sus momentos de soledad en la casa le abruman: "Soy una persona que intento ocultar mi malestar. Hay momentos en los que por dentro me vengo abajo. Me cuesta seguir adelante. Sé que va a ser así hasta que me vaya. Pero tengo la ilusión por demostrar que no siempre ganan los que abusan", explicaba realmente afectado.