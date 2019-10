Irene Junquera, Adara y Estela Grande, nuevas nominadas de 'GH VIP 7'

Una de las tres será expulsada la semana que viene

Tras la expulsión de Kiko Jiménez, los concursantes de 'GH VIP 7' se han enfrentado a nuevas nominaciones, en el salón y a la cara:

Adara:Un punto para Antonio David por los conflictos que hemos tenido, dos para alba por criticona y tres para El Cejas porque le gusta mucho analizar lo que hago, si me rio, si hago la tarea.

El Cejas: un punto a Irene porque no somos muy afines, dos a Estela porque escuché el otro día una cosa que no me gusto y tres para Adara porque no soy capaz de convivir con ella.

Antonio David: Uno a estela, dos a Irene porque la semana pasada le toco a Joao y tres a Adara porque mucho que lo intente es difícil. Intento que no parezca la excluida de la casa pero luego llegamos aquí y llega el momento de la patada en la boca.

Alba: un punto para Joao porque sé que no va a salir nominada, dos para Adara porque no tengo relación con ella y tres para Estela por una cuestión de estrategia.

Gianmarco: uno para Joao, dos para Irene porque esta semana hemos hablado menos y tres para Estela simplemente porque siempre me he llevado bien con ella, pero me decepcioné cuando la semana pasada me nominó.

Joao: Uno para Alba, por cuestión de estrategia, dos para Gianmarco y tres para Irene, tenemos buena relación pero no esa química que tengo con otras personas.

Estela: Un punto para David porque sé que lo entiende, dos para Alba por nuestro enfrentamiento y tres para Diego (Cejas) por qué no salvó a Kiko.

Irene: Un punto a El Cejas por nuestra relación amor-odio. Dos puntos a Adara por convivencia, porque no tenemos tratos y tres a Joao porque me duele que me llame coordinadora.

Noemí: Un punto a Estela porque esta semana hemos estado más distanciadas, dos a Joao porque no puedo tocar a los demás y tres a Adara porque nuestra relación sigue igual

