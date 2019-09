Irene Junquera ha defendido ante Maestro Joao y Adara que su decisión de participar en 'Gran Hermano VIP' no la hace menos periodista. "La gente que lo ve me va a conocer más y la gente que no lo ve, son prejuicios", explicaba. Irene añadía que ha tenido un año muy duro y que se quedó "en el andén en el trabajo" y que fue ella quien se lo propuso a su representante. "Si soy una periodista reputada o creíble en un ámbito, ¿acaso dejo de serlo por estar aquí? Yo no lo creo", se defendía.