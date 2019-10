Jorge Javier, sobre la actitud de Alba Carrillo: "Su discurso es de perdedora, sabe que no ha hecho un buen concurso"

Alba Carrillo ha cargado duramente contra a organización den 'GH VIP 7': "Me quiero ir de aquí porque son unos tendenciosos, cuando machacan es el resultado. Yo me explicaré en programas donde se puede hablar y no tergiversan las cosas y no te ponen las cosas cortadas. Si me voy el jueves y me cogen para la repesca me doy un tiro en la sien, me da pena el concurso, cuando empezaron con lo de Irene para hacerme daño no me gusto", ha explicado la modelo. Tras ver las imágenes Jorge Javier ha dado su opinión al respecto: "Tiene el discurso de una perdedora, de alguien que sabe que no ha hecho un buen concurso y está buscando el argumento fuera porque sabe que no está brillando como debería de haberlo hecho".