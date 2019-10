El rapapolvo de Jorge Javier Vázquez a Alba Carrillo: "Deja de echar mierda contra el programa"

Tras un enfrentamiento con Mila Ximénez y Noemí, Alba Carrillo ha abandonado el salón y se ha encerrado a llorar en el baño. Jorge Javier Vázquez ha sido muy sincero con la concursante y le ha dicho todo lo que pensaba de ella: "¿Cuándo vas a dejar de ir en contra de ti? Sabes que te equivocas y por no bajarte del burro eres incapaz de decir lo siento. He hablado con tu madre y está muy arrepentida de haberte dicho algo muy simple cuando hablo contigo y te mando 800 mensajes en clave. Se arrepiente de no haberte dicho tres palabras: todo está bien", le ha dicho el presentador a la modelo."Me sorprende que haya psicólogos y psiquiatras que no vean lo que me pasa, la manera no es apretar", se ha defendido ella.