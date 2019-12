El emotivo regreso de Jorge Javier Vázquez: "No sabéis lo que os he echado de menos"

Dicho y hecho. Jorge Javier aparecía en el plató dando las gracias a la audiencia y a todos los presentes: "Gracias por dejarme entrar en vuestras casas de nuevo. No os imagináis lo que os he echado de menos", decía emocionado el presentador. Después saludaba a todos aquellos concursantes a los que no pudo recibir en el plató durante su ausencia.