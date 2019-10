Drogas, abusos sexuales, amores imposibles: El Maestro Joao roto al relatar la curva de su vida “mi vida ha sido una mierda”

Cuenta por primera vez que sufrió abusos sexuales con 14 años

Todavía sin asimilar que nadie en la casa parece creerse su relación con Pol, el Maestro Joao ha comenzado su ‘Curva de la vida’ tocado, muy tocado. Joao está convencido de que su vida no era lo que esperaba y que mucha de su felicidad ha sido fingida: “Gran parte de mi vida ha sido una mierda… Tengo una edad y llegar a este punto, dónde tengo a mi madre que es lo más importante, pero echar la vista atrás es muy doloroso y te das cuenta de que hay mucha felicidad que uno ha inventado”.

Un cantante famoso abusó del Maestro Joao cuando tenía 14 años

El hilo conductor de la vida de Joao es su madre, una madre que ama por encima de cualquier cosa y que según ha ido relatando le ha salvado de situaciones muy, muy duras. “Yo tuve una niñez pobre, pero no era infeliz, era solamente pobre… Vivíamos en una chabolas en el barrio San Pascual, no teníamos ni cuarto de baño… Pero yo era feliz, vivíamos en lo que luego se llamó el Barrio de la Alegría… Mi padre era mi padre, pero mi madre y mi padre fueron mi madre… Mi padre estaba en casa, pero no, la que luchaba era mi madre…”.

“Mi madre, mi madre, es la que aparece en más de una ocasión… Empecé a trabajar a los 13 años y me fui a la vida… Había una persona que era un poco conocida y esa persona abusó de mí. Yo tenía 14 años y él unos treinta y tanto, se dedicaba a la canción. Falleció hace tiempo”, así comenzaba Joao a contar por primera vez los abusos sexuales que sufrió cuando era solo un niño: “Era la calle General Ricardos, en aquel sitio, que era un sitio muy oscuro… Entré en un sitio muy oscuro y me empujó, nunca he relatado ese hecho a nadie… Yo llevaba un peto vaquero con un blusón encima”.

Este era solo la primera de las situaciones en la que el Maestro se refugió en su madre para seguir adelante: “Mi madre no se ha acostado hasta que yo he llegado, con frío en invierno… Yo he tenido todos los excesos, yo era un exceso en sí, si se inventaba un exceso yo ya lo había probado… Sí he tenido problemas con las drogas, yo he llegado a desayunar whisky… Hacía actuaciones, cantaba, bailaba, tenía cierto éxito pero como dicen lo que se gana cantando, cantando se va… Creo que quería olvidar todo y tener una vida que no era la mía, quería volar”.

El gran amor de su vida se fue para no volver

El amor le ayudó a salir de un mundo que no era el suyo: “El amor me llegó de manos de una persona que falleció, fue mi gran amor… Él me ayudó muchísimo, lo he amado 20 años de muerto, hasta que llegó a una persona que me ha pedido que no lo nombre… Daría mi vida ahora mismo por ese hombre… Tras una gala me dejó para siempre, era la feliz más grande, pero fue terrible porque yo le había hecho un daño enorme… Me dijo que tanto me has ayudado has hecho que casi me quiera tirar por la ventana tantos días… He querido morirme tantos días y Dios no me lo ha concedido… Volvería con él, le daría mi vida… Después de él no hay más… Cuando una persona que no está en este medio se ve acusada, se ve criticada, acusado, se dijeron cosas que no eran verdad… No me tenía y yo era el culpable de todo y eso tampoco me lo voy a permitir nunca… Ni siquiera le pido a Dios que me perdone porque le hice tanto daño… Qué me castigue el día que me vaya”.

El Maestro cree que nunca ha sido feliz

“Yo he estado muy contento, soy una persona contenta, no feliz… He sido feliz cuando a ratos la vida me ha dejado… Después de eso apareció Pol, casi era un juego para mí, yo no creía nada en Pol. Me escribieron 50.000 Pols, pero lo de Pol fue muy bonito, fue muy gran niño. Es tan inocente que es torpe… ¿Es un delito querer salir en la tele que es trabajar honradamente? Le encantaba cuando yo hablaba contigo en el ‘Gran Hermano VIP’ “Te como” me decía”.

El interrogante: Joao no sabe cómo va a evolucionar su amor con Pol

“La relación con Pol hacía aguas, lo he dicho, lo he venido diciendo todo, se piensan que es preparado, pero lo que he hecho ha sido abrirme en canal… Teníamos dificultades, él se apoltrona… Apareció alguien… Creo que hemos roto, creo que definitivamente… Os pido que no se busque a esa otra persona”.

