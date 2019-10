Alba Carrillo brota acusando a Joao de "montajista": "Huele a chamusquina y no soy la única que lo piensa"

Tras una discusión entre Adara y Alba Carrillo, y en pleno brote, la modelo ha acusado al Maestro Joao de montajista: “Todo esto está apañado, me huele a chamusquina porque hay varias personas que no se hablaban y ahora están aquí”. Alba no se cree la relación del vidente y Pol, aunque ha asegurado que es una idea generalizada entre los concursantes de 'GH VIP 7': “No soy la única que lo piensa”.