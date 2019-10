El Maestro Joao, sobre una persona del exterior: "Cuando salga voy a ir a por ella"

La relación entre Joao y Adara se vuelve cada vez más estrecha. Tanto que el vidente ha revelado a la exconcursante de 'Gran Hermano 17' que cuando salga del concurso realizará cambios en su vida con una persona del exterior: "Teníamos algunos encuentros, ya existía Pol, es muy jovencito, siempre me sigue gente muy jovencita Si hay alguien al que se le puede reprochar cosas es a mí. Cuando salga mi vida va a cambiar, he tomado decisiones, estar aquí dentro me ha hecho analizar cosas y querer cambiarlas. Para mí va a empezar un ciclo nuevo. Es como pensar: esta persona en realidad es maravillosa y divina y no me he dado cuenta y cuando salga voy a ir a buscarle". "¿Vas a empezar una cosa y a dejar otra?", le ha preguntado la joven. "No puedo decir nada", confesó él.