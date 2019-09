Mila Ximénez, Adara y Dinio, nuevos nominados de 'GH VIP 7'

Kiko y El Cejas han utilizado el poder del intercambio para salvar a Irene Junquera y meter a Mila a la nominación

Los concursantes de 'GH VIP 7' han vivido sus terceras nominaciones, en el salón de la casa y a la cara:

Kiko Jiménez: un punto para Noemí, dos puntos para Dinio y tres a Adara.

Adara: un punto para Irene, no tenemos mucho trato. Dos puntos para Antonio David por la movidilla que tuvimos y tres puntos para Mila porque me gustaría que se dejara de quejar tanto, que nos hiciera un poco más fácil el concurso, más divertido, a parte de que me llamó mala.

Mila: Un punto para Gianmarco, dos puntos para Dinio y tres puntos para Adara, porque creo que está viendo otro concurso.

Dinio: Un punto para Estela porque se que no va a salir nominada, dos para Irene porque no hablamos y tres para Joao porque se que él me va a dar tres.

Maestro Joao: Un punto para Gianmarco porque no se que caldo va a catar, y estoy viendo que a lo mejor quiere caldo de gallina vieja, que a lo mejor le gusta, dos a Irene que esta todo el día cordinando y tres para Dinio.

Gianmarco: Un punto para el adivino, dos puntos para Irene para repartir los votos y tres para Adara simplemente porque no compartimos muchas cosas.

Irene Junquera: Un punto para Gianmarco, dos puntos para Adara porque no tenemos mucha relación y tres para Dinio por lo mismo.

Alba Carrillo: Un punto para Antonio David, dos puntos para Dinio y tres para Adara.

Estela Grande: Uno para Adara, creo que a partir de ahora podemos acercarnos más, dos para gianmarco porque tengo gente que no puedo dejar ir y tres puntos para Dinio por el mismo motivo.

Antonio David Flores: Un punto a Alba, Dos puntos a Joao porque en esta semana estamos bastante distanciados, echo mucho de menos pasar buenos momentos con él, me gusta interactuar un poco más contigo y me tienes olvidado. Tres puntos a Adara precisamente por lo mismo. La primera semana nos llevamos muy bien pero él último conflicto nos ha separado.

Noemí Salazar: Un punto a Joao, dos puntos a Dinio y tres puntos para Adara porque esta semana hemos tenido muy poca relación.

El Cejas: Un punto a Estela porque no va a salir, dos a Irene porque tenemos personalidades diferentes y tres puntos a Adara, no tengo nada en contra de ella pero es con la que menos me llevo.

Kiko Jiménez y El Cejas meten a Mila Ximénez