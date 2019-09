La suciedad provoca la mayor discusión entre Adara y Mila: "Estás amargada y todo el día con cara de culo"

Por su parte, Adara ha abandonado el conflicto cansada de discutir, pero Mila no ha podido morderse la lengua: “Que no grite dice, grito lo que me sale del mismísimo potorro. No van a ser ellos los dueños de los gritos. Además, la otra ordenando y diciendo que tengo cara de amargada ¿Te has mirado tú la cara que tienes de piruli? Hoy me he levantado rebuena, es lo que hay. Pero lo único que me pone de los nervios es la suciedad", ha dicho cuando Joao ha intentado calmarla.