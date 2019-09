El tenso cara a cara de Mila y Hugo en la 'Sala de pensar': "Eres un verdugo de mentes"

"No tienes conflicto con nadie, solo conmigo ¿no?", decía Mila sin entender aún por qué ella era la elegida para compartir unos minutos con su archienemigo. "Con todos, pero originalmente fue contigo, a raiz de ese han venido todos los demás".

Mila lo tiene claro, Hugo es un "provocador". Sin embargo él pone esto en duda: "¿Y sois todos tan simples que yo os provoco y ya me insultáis no? ¿No será que vais todos contra mi y yo me tengo que comer vuestros ataques?. "Estás nominado y harás todos los movimientos para que la gente crea que eres una víctima. El único verdugo es Hugo Castejón".