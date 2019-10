Mila, al escuchar una nueva traición de Estela: “El silencio me va a favorecer”

Mila Ximénez ha flipado al escuchar a Estela molestarse por lo que dijo de su marido Diego Matamoros y asegurar que ella le llamó para pedirle perdón: “¿Qué yo llamé a Diego para pedirle perdón por lo del hospital?”. Mila ya no sabe cómo actuar y ha tomado la decisión de empezar a guardar silencio ante cualquier enfrentamiento: “Parece que pedir disculpas también está mal… Yo llamé a Diego porque yo no sabía si entraba ella o Marta, la novia de Kiko. Ahora ella se ha tomado mal que yo dijera “cuida de Estela”, yo no sé qué decir… El silencio me va a favorecer, me voy a poner el antifaz con dos esparadrapos en la boca… Esta casa es un puto campo de minas, no pasa nada en todo el día y llega la gala y pasa todo… Lo que gane me lo voy a gastar en psicólogos y arreglos de cara que he envejecido 25 años…Yo solo sé que la única forma de salir de aquí es autolesionarse… Ya me he dado tres veces con la encimera”. Muerto de la risa, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a su amiga que qué le diría a la persona que le convenció para entrar en el concurso y Mila lo tiene clarísimo: “Que se vaya a la mierda”.