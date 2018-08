Sin miedos, pero con nervios, porque llevo toda mi vida en la tele, otros años me entro miedo, pero ahora no me para nadie, es el momento q me conozcáis para bien o para mal, por eso y por mas, si me atrevo @ghoficial #GHVIP6 @telecincoes @mediasetcom pic.twitter.com/ILfLgU5DEQ