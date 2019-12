Noemí Salazar sospecha que algo va mal con su madre: "Estoy un poco rallada por ti"

Raquel Salazar contó en sus redes sociales que estaba atravesado una gran depresión por los comentarios negativos que había recibido de su hija en ‘ GH VIP 7 ’ y la ausencia de noticias ha hecho que Noemí Salazar tenga la mosca detrás de la oreja. La concursante ha utilizado su blog para hablar de la recta final del reality y expresar su incertidumbre: “Me quedé un poco triste porque he echado en falta en el concurso algún estímulo de fuera de mi madre y me preocupa si lo está pasando mal o está triste , ya que este mes sé que es un poco difícil para ella o que a lo mejor se ha podido agobiar con tantas cosas a su cargo mientras estoy yo aquí”.

Noemí confiesa que llevas unos días bastante preocupada y que espera que Raquel esté bien afuera: “Tengo muchísimas ganas de abrazarla y de que ella me diga con sus palabras cómo me ha visto aquí en el concurso. Así que aquí solo me queda ser positiva y pensar que todo está bien porque desde aquí dentro tampoco podemos hacer más, si no esto se convierte en una tortura para nosotros”.