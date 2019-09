Nuria esquiva el posible romance de la edición: “Gianmarco está muy bueno pero no es mi rollo”

Nuria es plenamente consciente del interés que se ha generado en torno al posible romance entre ellos. Asegura que sabe que todo el mundo desea un “carpetazo”. Sin embargo, aunque piensa que es un chico guapo y que “está muy bueno”, no le termina de convencer. Afirma que Gianmarco no es su tipo y que ella necesita otra cosa. Adara le ha recomendado que no fuerce la situación, una idea que Nuria ha apoyado sin dudarlo.