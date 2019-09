Las confesiones nocturnas de Nuria a Adara: está molesta por los feos de Kiko, Gianmarco y Antonio David

Nuria no entiende nada. No sabe qué le está pasando. Cree que se está callando demasiadas cosas pero tampoco siente la confianza suficiente como para explotar y “liársela a personas que no conoce de nada”. La gente le ha pedido que “despierte”, pero afirma que está siendo ella misma y que lo único que no ha hecho es pelearse.