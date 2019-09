Irene Junquera, sobre tener algo con Gianmarco: "objetivamente, molaría"

"Objetivamente molaría... si estuviera yo aquí sola...no es algo que yo pueda decidir, no depende solo de mí. Yo a día de hoy sigo pensando en el chico que tengo fuera. Yo le dije que cuando salga hablamos, sé que tengo la libertad de hacer lo que quiera en realidad pero no quiero hacer nada que le pueda molestar porque me gusta, no es solo algo sexual", ha respondido ella. " Además creo que a él le gusta más Nuria. Tienen que darse muchos factores".

"Es que no me has contado nada de él", le ha recriminado la colaboradora de 'Ya es mediodía'. "Ya te dije porque no te puedo contar cómo es", le ha recordado Junquera. "No sé... yo si de pronto siento que me encanta este pavo haré lo que sienta, pero en este momento no es así".