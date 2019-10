Las primeras horas entre Pol y Joao: besos, cambio de cama y una declaración de amor: "Si te vas, me muero"

Desde que Pol se convirtiera en concursante oficial de ' GH VIP 7 ', El Maestro Joao no ha dejado de llorar. El adivino ha tratado por todos los modos de explicar que en ningún momento ha querido hacerle sufrir. ", pero también es muy buena mi vecina del tercero y no me he planteado casarme con ella".

En cuanto a la otra persona con la que se estuvo viendo antes de entrar en la casa, el vidente asegura que nunca pasaron a mayores: "Estaba ilusionado, pero si ni siquiera he tenido sexo con esa persona. Yo quiero estar bien contigo, aunque sean estos dos días. Yo cuando te vi ayer supe que se te seguía queriendo. Si luego ya tiene que ser fuera hablaremos fuera", le ha dejado claro. "Me has cambiado la vida, te conocí en un momento difícil, sé lo que siento y me guío por mi corazón, ha sido muy duro para mí. Espero que te quedes porque quiero vivir esto contigo. Si te vas me muero", ha respondido él.