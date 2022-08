Irene no puede contener las lágrimas al escuchar las palabras del jurado: "Nunca dejes de cantar"

Irene Ponce escoge la canción 'We Found Love' de Rihanna para la primera semifinal de 'Idol Kids'

Dionisio Martín tiene claro quién es su favorita: "por tu talento, por tu arte, por salvar tus miedos, como me gustaría que ganaras ‘Idol Kids’"

La participante consigue el 90,1% de los votos del público

Irene Ponce llegó por primera vez a ‘Idol Kids’ con miedo escénico, incluso su madre se quedó muy sorprendida al ser la primera vez que le escuchaba cantar. Ahora la joven de 15 años regresa nuevamente para demostrar su talento sobre el escenario.

Para la primera semifinal de ‘Idol Kids’, Irene ha escogido la canción ‘We Found Love’ de Rihanna, adaptándola a su registro y haciendo que sea suya. Llena de brillo y con mucha emoción logra la ovación del público y del jurado.

Ana Mena no puede creer lo que acaba de presenciar, “¡madre mía Irene! Me puedes explicar lo que has hecho aquí”. La participante lo tiene claro, “demostrarles lo que sé hacer de verdad”.

Omar Montes dedica unas bonitas palabras a Irene, “la música por personas que cantan como tú tiene sentido” y consigue hacer llorar a la participante. Ángeles Muñoz Dueñas no entiende cómo ha tenido este talento oculto tanto tiempo, “tu madre debe estar diciendo por qué no me has cantado antes, nunca dejes de cantar”.

Dionisio Martín Lobato tiene la última palabra y su mensaje es muy revelador, “por tu talento, por tu arte, por salvar tus miedos, como me gustaría que ganaras ‘Idol Kids’”. Por su parte, el público ha otorgado a Irene el 90,01% de los votos.

