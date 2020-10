Melany gana el 'ticket dorado' con su impresionante actuación, que deja al jurado de 'Idol kids' sin palabras: "Tienes una voz increíble"

Isabel se puso en pie nada más terminar la actuación gritando "¡Ole, ole y ole!" y sumándose al coro del público, que pedía el 'ticket dorado'. "A mí me tenéis echa polvo hoy, y has llegado tú y me has rematado. No tengo nada que decirte. Me has dejado sin palabras", dijo la tonadillera siendo la primera en pulsar el botón del ticket dorado.