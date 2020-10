Alba, una pequeña 'Carmen Sevilla' de siete años: "De mayor vas a ser artista"

Alba Montes tiene siete años y es de Sevilla. A pesar de su corta edad, tiene "un arte que no se puede aguantar". El jurado de 'Idol kids' siempre se ha rendido ante ella. En esta ocasión, por su gracia al darle un 'zasca' a Carlos Jean antes de la actuación .

Sin embargo su interpretación no ha causado tanto impacto. Aunque cantó por Carmen Sevilla con mucha pasión, precisamente tanto ímpetu le jugó una mala pasada. "De arte estás arriba y de salsero también. Tú vas a ser artista como que yo me llamo Carlos Jean. Pero estamos en Los Ránking y no podemos dejar pasar ningún fallito. Y ha habido alguno", dijo el productor musical en la valoración.