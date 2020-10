Ángel se emociona ante la comprensión de Isabel Pantoja por sus nervios en la actuación

Ángel Padilla tiene once años, es de Jaén y conquistó al jurado de 'Idol kids' por su timbre tan romántico . También por la fuerte relación que tenía con su novia a pesar de su corta edad.

Esta vez ella no pudo acompañarle al programa porque se había roto la mano. Además, Ángel no tuvo un buen ensayo de la canción. Todo ello supuso que fuese un manojo de nervios que se tradujeron en una actuación que podría haber brillado mucho más de no tenerlos.