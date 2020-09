Eliana canta para que su madre y su hermana vuelvan a España y recibe un sobresaliente de Isabel Pantoja

Pantoja: “Me gusta tu voz, tu pelo, tu sudadera, todo”

La tonadillera, que conocía el tema y sabe lo difícil que es de cantar, se ha puesto a los pies de esta joven: “Me he quedado muerta, qué buena eres. No se puede cantar mejor”, le ha dicho y añadido: “Me gusta todo de ti, tu voz, tu pelo, tu sombrero, tu sudadera, todo. No te pongo ni un pero”, ha terminado; y el público ha respaldado esta opinión porque le han dado el pase con un 91,7% de los votos.