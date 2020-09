El primer 'pique' en el jurado de 'Idol Kids' por culpa del botón rojo: "Isabel, ¡no te aferres al verde!"

Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean han tenido sus primeras discrepancias en 'Idol Kids' . La culpa la tiene el botón rojo , que no ha sido utilizado aún por la tonadillera. Carlos Jean y Edurne animaban a Isabel a usarlo cuando más sea evidente, pero la cantante tiene otra opinión: "Voy a dar los menos botones rojos posibles" , asegura.

"A veces dudo de que Isabel tenga el botón rojo", comentaba Edurne. Carlos Jean, por su parte, cree que le puede más el sentimiento: "Mezcla el criterio con la emoción, lo cual me dice que es muy sensible" , destacaba el productor musical.

Carlos Jean, a Isabel Pantoja: "No te aferres al botón verde"

El 'pique' por el botón rojo volvía a aparecer en siguientes actuaciones. Carolina Ríos, de 14 años, interpretó 'Vuelvo a verte' pero los nervios la traicionaron . Para Edurne y Carlos su actuación no merecía pasar a la siguiente fase, pero Isabel volvía a pulsar el botón verde.

"Isabel, no te aferres al botón verde" , le decía Carlos Jean a Isabel Pantoja , que a su vez se declara fan incondicional de "la inspiración que coge cuando va a pulsar el botón", explicaba el productor.

Al enterarse de la pequeña travesura de Isabel, Edurne y Carlos se rieron. Pero lo cierto es que la estrategia de la tonadillera no salió bien, ya que sus compañeros del jurado volvieron a votar en rojo a otros participantes .

Isabel le pide un autógrafo a Carlos

Es lo que le pasó a Carlos, por ejemplo. El cantante de ocho años lo dio todo con 'Treasure', pero vocalmente no convenció a Carlos Jean y a Edurne.

El sueño de Carlos era "ser famoso", así que Isabel no lo dudó. Al ver que el pequeño no pasaba a la siguiente fase por los botones rojos de Carlos y Edurne, quiso consolar al joven participante pidiéndole un autógrafo : "¡Ya eres famoso! ¡El primer autógrafo para mí!" , le dijo antes de que Carlos le plantase una firma en sus papeles.

En un intento de explicar su botón rojo, Carlos Jean le dijo a la tonadillera que era "por el bien del chiquillo". Fue entonces cuando Isabel, en un arrebato, dijo que a partir de ahora siempre pulsaría el rojo . ¿Se atreverá la tonadillera? Edurne cree que no.

"Isabel es todo sentimiento. Creo que lo va a tener complicado si quiere decir que 'No' a algún niño" , reflexionaba la cantante.

El jurado también se pone de acuerdo: sus tickets dorados

Pero no todo el programa ha sido división de opiniones. En tres ocasiones en este segundo programa de 'Idol Kids, el veredicto del jurado ha sido unánime.

El primero en llevarse el ticket dorado ha sido Dani Juanico, un joven que se atrevió a cantar 'Never Enough' y puso el vello de punta a todos. A sus quince años, su interpretación de esta canción de la película 'El gran showman' hizo que Carlos Jean e Isabel Pantoja no pudieran contener las lágrimas.