Elsa deja ‘muda’ a Isabel Pantoja con su actuación: “No puedo ni hablar”

“No estoy nerviosa por el hecho de cantar sino porque por culpa del resfriado puede ser que no me salga bien. Me da rabia porque justo cuando tengo que venir, me pongo mala”, aseguraba.

La joven, emocionada con tanto alago, pidió poder darles un abrazo y el jurado se levantó sin pensárselo. Es entonces cuando Isabel Pantoja si pudo decirle unas palabras: “No te he dicho nada porque no puedo ni hablar, me has dejado sin voz. Cantas, que a mí me has emocionado de verdad”.