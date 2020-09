Mireia, "la artista" de nueve años por la que Isabel Pantoja se plantearía dejar los escenarios: "Yo me tengo que retirar"

"Mi ídolo es mi madre. Ella es la que me apoya y siempre me ayuda a hacer las cosas", les contaba Mireia a Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean antes de la actuación. Mireia nació rodeada de música. Su madre se dedica a ello y desde que estaba embarazada le cantaba.

La pequeña participante de 'Idol Kids' quiere seguir sus mismos pasos y por eso lo ha dado todo en el escenario. "Mi canción va de lentejuelas y por eso me he vestido así" , anunciaba. Se trataba de 'Todos me miran', canción con la que puso al público y al jurado en pie.

"Me encanta porque los has hecho con ganas, que es como hay que hacer las cosas. El ADN es lo que nos hace como personas. Tú tienes ADN de artista", le dijo el DJ y productor musical. Por su parte, Edurne le aconsejó que no se olvidase de la parte vocal: "Está muy bien la energía, me encanta tu actitud, pero el nivel técnico la canción me ha sacado un poco por esos nervios. Esa energía hay que saber controlarla también", explicaba la cantante.