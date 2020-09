Isabel Pantoja, rota con la historia y la actuación de Laura: "Mi madre falleció hace dos años"

Isabel Pantoja, a Laura: "Me has hecho llorar cantando en inglés"

Laura cantó 'Jelous' con una actuación impresionante. "La música tiene la capacidad de hacernos soñar despiertos. Yo estoy despierto y estoy soñando con tu actuación", valoró Carlos Jean después. Edurne alabó su talento. E Isabel volvió a emocionarse. "Yo soy la llorona del grupo. Ellos hablan muy bien inglés pero yo no, lo chapurreo nada más. Me has hecho llorar cantando en inglés. Eres de lo mejor que he oído en mi vida", reveló la tonadillera.