Las frases más míticas y que arrasan en redes del debut de Isabel Pantoja en ‘Idol Kids’ “¿Perdonaaa?”

“¿Perdonaa?”

"Yo digo lo que pienso y siento"

"¡No me siento!"

Tras dedicarle decenas de oles, Isabel le dijo a Marta tras escuchar su fantástica versión de La llorona: “Yo no me siento. Lo siento, pero no me siento. Después de haberte escuchado no puedo sentarme, lo siento”: Y no se sentó hasta que todos la dieron el ticket dorado.