Los nervios juegan un mala pasada a la pequeña Lidia, que no pasa de fase: “Te queda muchísimo por delante, tienes una voz preciosa”

Isabel Pantoja ha querido animar a Lidia: “Eres muy pequeña todavía, te queda muchísimo camino por delante , tienes una voz preciosa”. Carlos Jean continuaba: “A mí me ha faltado un poco de entusiasmo . No estés nerviosa, porque por mi parte es un notable alto”. La propia pequeña reconocía estar temblando: “Es que estoy un poquito nerviosa”.

Edurne finalizaba, con un gran consejo que Lidia ha recibido encantada: “Yo creo que cantas bien, lo que pasa es que te he visto muy nerviosa, Me ha faltado un poco la seguridad de que te plantaras aquí delante de todos diciendo: ‘esto es lo que hago y a esto es a lo que me quiero dedicar’. Pero es cuestión de trabajar y estoy segura de que al final lo vas a conseguir”