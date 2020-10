Lola levanta al jurado de ‘Idol Kids’ cantando ‘Over the rainbow’ con una increíble voz de ópera

Cuando el jurado y el público de Idol Kids han visto a Lola subirse al escenario, ninguno se imaginaba lo que estaban a punto de escuchar. Esta jovencita de 15 años, natural de Jaen, ha puesto los pelos de punta con una versión de ‘Over the rainbow’, la mítica canción de la banda sonora de ‘El mago de Oz’ , con una inesperada voz de ópera.

“Tienes una voz muy madura”, le ha dicho Edurne cuando ha terminado, sin ningún tipo de “pero” de los que son habituales en ella. Carlos Jean se ha emocionado tanto que ha ido más allá en su discurso: “Nos has cogido el corazón, has jugado con él y, luego, nos lo has devuelto”, le ha dicho.