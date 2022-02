El estilo de música escogido por Marc no es el favorito de Omar Montes, como el mismo dijo, pero eso no evita que valore su talento y su actuación. “A mí me gusta la gente que arriesga. No es el estilo que más se lleva ahora mismo, pero lo has defendido de una forma maravillosa”, le dijo. Por eso decidió darle su ticket dorado: “Lo has defendido tan bien que lo mínimo que puedo hacer por esta demostración de arte es darte el ticket dorado”.