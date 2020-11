Nerea ya tiene un productor musical y se llama Carlos Jean: "Ojalá algún día pueda serlo porque tienes un rollo brutal"

La concursante de 15 años no pudo hacer una apuesta mejor. Con una versión aflamencada de 'Hoy tengo ganas de ti', conquistó al jurado y al público del programa. Edurne lo calificó como una actuación "espectacular" e Isabel Pantoja se deshizo en elogios: "Cuando viniste me harté de llorar, me pusiste el vello de punta porque a mí me gustan las artistas. Que sean casi completas con la edad que tú tienes es casi imposible", valoró.