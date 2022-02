Paula López se gana el 'ticket dorado' de Omar Montes con su dulce interpretación de 'Parte de tu mundo': "Eres un ejemplo de superación"

Paula López tiene 12 años, lleva desde los dos cantando y a los 15 meses le diagnosticaron trastorno del espectro autista. Para la participante, la música es una parte muy importante de su vida, "me lo pasa muy bien en el escenario", ha asegurado. Entre sus cantantes favoritas se encuentran Beyoncé, Pablo López Vanesa Martín e India Martínez. Pero para 'Idol kids 2' ha escogido una canción del musical 'La Sirenita', 'Parte de tu mundo'.

Su actuación ha cautivado tanto al jurado como al público, "cuando te estaba escuchando todas las princesas que van dentro de tu cuerpo estaban cantando", ha asegurado, "maravillosa", ha añadido. Para Ana Mena su voz es una de las más dulces que ha escuchado, "me ha encantado porque había momentos en los que podías subir subir y no parabas de subir y luego recogías la voz y los hacías supersuavito, eso es muy difícil y me ha gustado mucho", ha destacado.