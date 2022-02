El quejío de Ricardo González conquista al jurado y al público: "Mi padre me ha enseñado todo lo que sé"

Ricardo González , viene de Valencia, tiene 10 años y lleva cantando desde los tres. "Mi padre me ha enseñado todo lo que sé", ha explicado el pequeño participante. Su padre es muy estricto con él, porque quiere que todo le salga bien, y lo repite una y otra vez hasta que lo consigue. Se ha presentado a 'Idol kids 2' porque "quiero enseñar a la gente lo que mi padre me ha enseñado", ha explicado al jurado. Y antes de actuar le ha pedido que entrara porque le iba a acompañar con la guitarra y su 'Como el agua' de Camarón de la Isla.

Tras la actuación, Ángeles le ha dicho que el cantaor allí donde estés, está muy orgulloso de escucharle a él y a todos los niños que cantan como él, "¡olé tú, olé tú y olé tú!", ha exclamado. Ana Mena tenía muchas ganas de escuchar un "flamenquito", y por fin, ha llegado Ricardo, "cuando has abierto la boca y no te has ido de tono ni una, y has rematado todas hasta el final", ha asegurado la jurado, "estás sembrado, tienes un pellizco y un arte".