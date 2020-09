La dulzura de Silvia conquista con 'Killing me softly': "Ya eres cantante profesional"

Silvia de mayor quiere ser cantante y cirujana . Tras su actuación, Carlos Jean señalaba que ya era una de las cosas cosas: "Has hecho una versión preciosa. Has cantando perfectamente, de una forma muy elegante y cuando has querido has mostrado esa rabia con esos giros. Qué bonito también que tengas las cosas tan claras. Quieres ser cantante y cirujana y cantante ya lo eres ", le expresó. Edurne se sumaba a las palabras del productor musical.

Por su parte, Isabel Pantoja anunciaba que volvería a darle al botón verde: "A mí me has encantado igual. Tienes una voz preciosa, muy dulce, bonita, has hecho una versión ideal y te felicito. No te voy a poner un rojo. Lo siento pero no puedo".