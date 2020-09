Alberto tiene once años pero ha demostrado que no solo tiene talento para la música, sino mucha madurez. El joven participante de 'Idol kids' contó en su vídeo de presentación lo mal que lo había pasado en el colegio al no hacer amigos por ser rechazado.

"Los niños me miraban raro porque tengo el labio leporino. A la hora de hacer amistades yo no lo hice. Mi padre me ayudaban a sentirme mejor. Me decían que 'ellos son los raros por no quererme a mí. La cosa cambió cuando empecé con la música. Me vieron cantar y en el instituto tengo a mis amigos y todo", relataba.