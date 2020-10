Triana no convence, pero se lleva el consejo de Edurne: “Tienes que controlar el micro para que podamos escucharte toda la canción”

Este pequeño traspiés no pasó desapercibido para el jurado. “Un consejo que te quiero dar, que lo mismo lo haces sin darte cuenta, es que cuando vas a dar ese ‘quejío’, esas cosas tan bonitas que sueles hacer es que mueves mucho el micro y, claro, hay partes que se pierden. Yo sé que es inconsciente, pero intenta controlar par que te podamos escuchar toda la canción ”, le decía Edurne a Triana con muchísimo cariño.

Carlos Jean tomaba entonces la palabra para animar a la pequeña artista: “Para ser artista y cantante lo más importante es tener el rollazo que tienes tú, cuando te mueves en el escenario encandilas a la gente. Lo otro se puede corregir”. Isabel Pantoja concluía, con un guiño cómplice: “A mí me has encantado, que las dos tenemos el pelo largo, con sus cositas que tenemos que aprender, eh”. Tras la deliberación, Carlos y Edurne le daban al botón rojo, por lo que con el único verde de Pantoja, Triana no podía optar a la deliberación del público.