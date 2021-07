¿Existe vida extraterrestre? ¿Estamos solos en el Universo o, por el contrario, cabría esperar que otros habitantes de planetas foráneos se acerquen de vez en cuando a curiosear qué ocurre en la Tierra? Preguntas como estas generan fascinación y mucha polémica entre los habitantes del planeta Tierra y, durante décadas, han corrido ríos de tinta acerca de la posibilidad de que determinados objetos voladores avistados en nuestro firmamento puedan corresponder a visitantes procedentes del exterior. Caso de España no es una excepción: toma nota de los avistamientos de ovnis más famosos en nuestro país.

El concepto de ovni fue creado en el año 1953, inspirado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y es un calco del acrónimo inglés Unidentified Flying Object. Hace referencia, tal y como lo define la Real Academia Española (RAE), a un "objeto volador no identificado, al que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre". Por tanto, el concepto es abierto y, aunque no incluye expresamente la posibilidad de una procedencia extraterrestre, tampoco es un requerimiento necesario para que podamos hablar de ovni. Sencillamente, se trata de un objeto que vuela y que no podemos identificar.