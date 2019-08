Los glaciares del Himalaya que se están derritiendo liberan décadas de contaminantes acumulados

Una nueva investigación publicada en Journal of Geophysical Research: Atmospheres descubrió, que se están liberando a medida que los glaciares del Himalaya se derriten como resultado del cambio climático.

La cuenca Nam Co, en la meseta tibetana central en el Himalaya, entre las montañas Gangdise-Nyainqntanglha al norte y la cordillera Nyainqntanglha al sur, alberga más de 300 glaciares que cubrieron casi 200 kilómetros cuadrados en 2010. Pero el hielo se derrite: entre 1999 y 2015 , el volumen total de hielo en la cuenca Nam Co disminuyó en casi un 20 por ciento.

Debido al calentamiento global , losliberando décadas de contaminantes acumulados en los ecosistemas aguas abajo, dijo Wang. Para comprender mejor este ciclo, Wang y sus colegas midieron las concentraciones de una clase de productos químicos utilizados en pesticidas llamados ácidos perfluoroalquílicos (PFAA) en el hielo y la nieve glaciares, la escorrentía del agua de deshielo, la lluvia y el agua del lago en la cuenca Nam Co.

Al analizar muestras de hielo, nieve y agua recolectadas en la cuenca Nam Co, Wang y sus colegas descubrieron que los glaciares de la región liberan alrededor de 1,342 miligramos de PFAA por día en el lago Nam Co. Detectaron niveles tan altos como 2,171 picogramos por litro en el lago. En estas condiciones, la entrada anual total estimada de PFAA en el lago Nam Co es de aproximadamente 1.81 kilogramos por año.