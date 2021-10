Bill Nelson, jefe de la NASA , ha hablado en una nueva entrevista sobre los objetos voladores no identificados documentados por el Pentágono. Las palabras del administrador sugieren que quizá los llamados ‘ovnis’ quizá vinieron de otro planeta inteligente como la Tierra, algo que no descartó tampoco el comentado i nforme de la Marina publicado este año.

El jefe de la agencia espacial no ha dado una respuesta contundente sobre el origen de estos objetos pero tampoco descarta nada: “Hablé con esos pilotos y saben que vieron algo, y sus radares lo detectaron, pero no saben qué es. Y no sabemos qué es”, le dice Nelson al profesor Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia. Nelson se está refiriendo a los pilotos que comentan la siguiente grabación de la Marina de EEUU, desclasificada recientemente.

Para despejar las teorías conspiranoicas, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EEUU publicó un informe muy publicitado hace unos cuatro meses sobre avistamientos de ovnis. El documento no concluyó nada claro, básicamente confirmó que no tenían evidencia de que los objetos no fueran extraterrestres, y por tanto no podían negarlo rotundamente.