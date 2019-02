Lo que esconden los ‘atracones’ de series en tu cerebro

“Un capítulo más y me voy a la cama”, quien no haya dicho esta frase no es un auténtico consumidor de series. A veces esa serie que nos tiene tan enganchados nos ha obsesionado de tal manera que hemos visto todos los capítulos del tirón, lo que se conoce como 'atracón' de serie, pero las consecuencias pueden ser más graves de lo que pensamos.