The Weeknd lamenta entre sollozos que cancela un concierto por un problema con su voz

El cantante canadiense The Weeknd se ha visto obligado a cancelar su concierto en plena actuación por un problema con su voz . El artista daba su espectáculo a 70.000 asistentes en en el estadio de Los Ángeles , Estados Unidos, pero lamentablemente después de cantar tres de sus temas, cuando sonaban los primeros acordes de su hit Cant Feel My Face , el cantante abandonó el escenario sin dar ninguna explicación. La suerte parece que esquiva al cantante, y ese que hace unos meses fallecía un hombre en un concierto que dio en Philadelphia , Estados Unidos.

El creador de temas como Blinding Lights y Save Your Tears tuvo que marcharse al backstage y a los pocos minutos regresó para comunicar su percance. "Esto me está matando. No quiero parar el show pero no puedo daros el concierto que me gustaría ofreceros ahora mismo. Os devolveremos el dinero y daremos otro concierto muy pronto. Quiero disculparme con vosotros personalmente... Lo siento muchísimo... Os quiero. Muchísimas gracias", lamentaba el cantante, así lo recogen los40.