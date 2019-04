Ana de Armas y Rami Malek, chica 007 y villano en James Bond 25

Hoy se ha presentado oficialmente, que lleva este nombre porque supone la película número 25 del más famoso agente secreto de Su Majestad, pero que no es su nombre definitivo. La rueda de prensa oficial se ha hecho desde, la que será una de las localizaciones de la cinta, junto con. El evento también ha servido para anunciar el elenco de actores principales que participará en la producción, donde destaca la participación de un de los actores de moda: Rami Malek , ganador del Oscar a Mejor Actor 2019 por su interpretación de Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody'.Pero en nuestro país, también ha causado gran revuelo en redes la participación de la actriz Ana de Armas que, tras su éxito en Blade Runner 2049, apunta a nueva 'chica Bond'. Además de Malek y Armas, los otros actores y actrices que acompañarán aen su regreso como James Bond son(que repite en una película de 007),todavía no tiene nombre definitivo y todavía nos faltan por conocer muchos de sus detalles, pero lo que ya está claro es que la producción (mucho tiempo aplazada) ya está en marcha. Al menos, habrá película número 25 de James Bond y seguirá estando protagonizada por Daniel Craig (del que también se ha venido diciendo que ya no volvería a interpretar el papel).