Discurso entre lágrimas de los sanitarios: "Buscábamos en la mirada de otros la fuerza para seguir"

El jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y del grupo privado HM, el doctor José Eugernio Guerrrero Sanz, ha puesto voz a los sanitarios españoles mediante un emotivo discurso donde no ha querido olvidar a los que se fueron: "Hombres y mujeres que dedicaron su vida a cuidar de otras vidas y que llevaron su generosidad y compromiso hasta el extremo. Quizá la historia no recuerde sus nombres, pero nosotros no los olvidaremos nunca y hoy recogemos este premio en su memoria"