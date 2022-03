Siguen las teorías sobre el tortazo de Will Smith a Chris Rock: ya enseñó a un niño a dar bofetadas falsas

Muchas voces incrédulas todavía no se creen que Will Smith, quien esa misma noche ganó el Oscar a mejor actor , con sus grandes dotes para la interpretación, pegase a Chris Rock, y dudan de que el golpe fuera real .

Además, algunos incluso han reparado en que meses antes, en la misma promoción de la película con la que consiguió la estatuilla , 'El método Williams ('King Richard'), enseñó cómo los actores reciben y dar golpes falsos delante de la cámara simulando que son reales, según DailyMail . Lo probó con un niño : "Voy a (aplaudir con mis manos juntas) y tú giras la cabeza cuando me voy. Y no te caigas por las escaleras", le dijo Smith al pequeño, antes de enseñarle el truco final.

Broma o no, lo cierto es que las palabras desde la grada de Will Smith hacia Chris Rock no parecían seguir ningún guion: "Saca el nombre de mi esposa de tu puta boca".

Por su parte, el actor ya ha mostrado sus disculpas a través de Instagram, hacia Rock, la Academia del Cine y todo el público en general. "Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del espectáculo, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo", escribió el actor.