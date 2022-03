Jada Pinkett Smith rompe su silencio tras la bofetada de su marido a Chris Rock: "Es tiempo de curación"

Will Smith pide perdón a Chris Rock por agredirle

Instagram también fue la red social que eligió Will Smith para, horas después de la gala, transmitir un mensaje de disculpas por lo sucedido, especialmente hacia Chris Rock. "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva (...) Me gustaría disculparme públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió el oscarizado actor.