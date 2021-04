Minishorts para hombres, la nueva moda: de lucir bíceps a enseñar cuádriceps

Parece que con los años nos hemos vuelto ´mas retrógrados. Steve McQueen, John F. Kennedy, el James Bond de Sean Connery o Joe McEnroe y Stan Smith enseñaban y mucho las piernas. Se han multiplicado las búsquedas de pantalones masculinos cortos, cortísimos. Informativos Telecinco sale a la calle para comprobarlo. Y la moda no parece disgustar a casi nadie. "Me gusta ir ligerito, conmigo que cuenten", dicen unos. "Si los llevan las mujeres por qué no pueden llevarlos ellos", dicen otras. Algunos expertos en moda avisan de que será la nueva tendencia, aseguran que las restricciones han provocado ganas de libertad, de cambio, de tener colorcito en la piel, de que el sol invada el cuerpo.

Las grandes firmas llevan meses subiéndolos a las pasarelas rompiendo con las bermudas rodilleras y las antiguas normas de la masculinidad. Lo de presumir de bíceps ya pasó, ahora toca enseñar cuádriceps.